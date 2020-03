L'attaquant de Porto n'a pas tardé à réagir après l'amende de 714 euros donnée par la Fédération portugaise au club de Vitória Guimarães.

On vous l'annonçait hier, la Fédé portugaise a donné l'amende infligée au Vitória Guimarães après le match contre le FC Porto le 16 février dernier: environ 18 000 euros tout compris. Elle se divise comme suit: 7140 euros pour les dégâts matériels, 4017 euros pour l'utilisation d'engins pyrotechniques par ses propres supporters, 3392 euros pour l'utilisation d'engins pyrotechniques et des jets d'objets par les supporters visiteurs (car la rencontre se disputait à Guimaraes), 2678 euros pour un échange de projectiles entre les supporters des deux clubs et seulement... 714 euros pour comportements incorrects. Quelques minutes après son communiqué, la Fédération en envoyait déjà un autre afin d'expliquer que ces 714 euros ne comprenaient pas les insultes racistes. Concernant ce volet de cette affaire, le dossier suivrait son cours auprès de la Ligue.

Malgré cette tentative d'explication un peu foireuse, il s'agit tout de même d'un message terrible envoyé au monde extérieur. En réponse à cette amende, Moussa Marega a répondu avec ironie sur les réseaux sociaux. " Non ! C’est beaucoup ! Je peux payer pour eux ?"

© Instagram



L'attaquant, directement concerné par les insultes racistes, avait déclaré pour RMC après le match: "J'ai subi une grosse humiliation. Une honte. Je me suis senti comme une merde. C’était plus possible. Cela a commencé dès le début, à l’échauffement, c’était deux trois personnes. Quand c’est devenu tout le stade, là ce n'était pas possible, on ne peut pas rester comme ça à jouer alors que les gens se moquent de ta couleur de peau..."