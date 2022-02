"Les tirs au but, c'est une loterie". Cet adage très connu est aussi très réducteur. Car le facteur chance ne prend pas toujours le dessus sur les facteurs plus rationnels, comme la confiance et le sang froid. La finale de l'Euro et celle de la Coupe de la Ligue anglaise l'ont montré.



120e minute de Chelsea-Liverpool, ce dimanche. Edouard Mendy cède sa place à Kepa Arrizabalaga en vue de la séance de tirs au but. Le gardien sénégalais vient pourtant de livrer une prestation XXL, récompensée d'un 9/10 dans la plupart des médias britanniques. Son concurrent espagnol, qui traîne quelques boulets aux pieds, n'arrêtera aucune des onze tentatives des Reds et enverra la sienne dans le ciel de Wembley, offrant le sacre à Liverpool. Mais le désigner comme principal coupable de ce naufrage est un raccourci un peu facile.



(...)