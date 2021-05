Un match, des millions de données. Avec les réseaux sociaux, les sites et les instances de statistiques, le monde du football est surchargé d’informations. De cette nouvelle norme, beaucoup de clubs ont tiré une force.

C’est désormais la Fifa qui s’y met avec un partenariat fraîchement annoncé avec Kinexon. La société allemande de statistiques veut faire "avancer la manière dont les clubs et les joueurs peuvent recevoir des informations sur leur santé et leurs performances tout en comprenant ce que les clubs mais aussi les supporters veulent obtenir."

Julian Nagelsmann, futur coach du Bayern Munich, est considéré comme l’un des piliers de la nouvelle génération de coach pour laquelle les chiffres sont une base de travail. Il a, lors de l’annonce du nouveau partenaire de la Fifa, expliqué son attrait et son intérêt pour les statistiques.

"Cet aspect va devenir de plus en plus important", résume l’actuel coach du RB Leipzig. "Pas uniquement au niveau de l’équipe mais aussi des individualités. Je suis encadré par des spécialistes qui analysent les données physiques en live et a posteriori. Ces statistiques servent uniquement au contrôle de l’effort et de la récupération."

Il imagine d’ailleurs voir une évolution dans l’instantanéité de l’analyse et pourquoi pas recevoir les données en direct sur une tablette ou dans des lunettes adaptées.

"Cela me permettrait de stopper un entraînement pour corriger directement ce qu’il ne va pas ou alors de faire des ajustements en match. Mais pour cela, il faut que les data permettent d’influencer et de cerner l’aspect tactique du jeu. C’est la prochaine évolution."

Grand défenseur de la modernité et de l’évolution du jeu, Nagelsmann n’en demeure pas moins proche de son groupe. "Je ne décide pas en fonction des données. Je me fie à mon instinct, à ce que j’observe et je vérifie ensuite si j’ai raison, stats à l’appui. Les data ne remplacent pas un coach qui crée une relation humaine avec un joueur."