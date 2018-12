Radja Nainggolan ne cesse de s'attirer les foudres des dirigeants de l'Inter Milan.



Déjà suspendu provisoirement par le club milanais pour "raisons disciplinaires", le Ninja se trouve cette fois dans la tourmente pour un message audio qui a fuité sur les réseaux sociaux. On y entend Radja Nainggolan évoquer son envie de retourner à l'AS Rome, où il a vécu les plus beaux moments de sa carrière ces dernières années. "Quel gâchis, je veux revenir", affirme-t-il. "J'ai tout donné à l'Inter sur le terrain mais personne n'a rien dit, maintenant si un Interista vient me 'lécher le cul', je le brise".



"Peut-être que Totti poussera... Après je devrais foutre le bordel ici pour pouvoir partir", ajoute-t-il. Ambiance, ambiance...