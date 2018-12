Dries Mertens a offert les trois points à Naples, qui s'est imposé face à Bologne 3-2 samedi lors de la 19e journée de Serie A. Déjà donneur d'assist sur le premier but du match marqué par Milik a la 16e minute, le Diable Rouge a inscrit le but de la victoire d'une frappe des 20 mètres à la 88e minute, sa 8e rose de la saison en Serie A.

Naples occupe la 2e place du championnat d'Italie avec 44 points, 9 de moins que le leader, la Juventus, qui avait battu la Sampdoria 2-1 samedi après-midi. L'Inter suit au 3e rang avec 39 points.

L'"assist" de Mertens:

Le but de la victoire de Mertens:

