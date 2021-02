Si son contrat ne devrait pas être prolongé en fin de saison, l'entraîneur de Naples risque de prendre la porte dès ce samedi. Le président De Laurentiis a déjà dressé une liste de potentiels successeurs.

Depuis quelques semaines déjà, la tension monte entre Gennaro Gattuso et Aurelio De Laurentiis. Installé tranquillement dans son appartement, à Rome, le fantasque président napolitain n'a pas digéré la défaite face à la Genoa le week-end dernier. D'après la Gazzetta dello Sport, au-delà du résultat, il regrette la performance dans son ensemble et reproche même quelques choix tactiques à son coach. Les dernières sorties médiatiques de l'entraîneur de Dries Mertens n'ont pas joué en sa faveur non plus.

Toujours selon le quotidien italien, les chances de voir Gattuso à la tête de Naples la saison prochaine sont infimes. Le contrat de l'ancien milieu de l'AC Milan expire en juin et ne sera pas renouvelé. Mais, vu la situation actuelle, De Laurentiis songe sérieusement à accélérer le processus.

Afin d'éviter de prendre une décision hâtive et basée sur l'émotion, le président a toutefois décidé de laisser une dernière chance à son coach. Ou plutôt deux… Un déplacement à l'Atalanta ce mercredi soir en Coppa, puis une réception de la Juventus samedi en Serie A : voilà les deux rencontres qui pourront, peut-être, permettre à Gattuso de sauver sa peau. Du moins à court terme.