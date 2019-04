L'ancien buteur d'Arsenal a accordé un long entretien au quotidien britannique dans lequel il revient sans détour sur un épisode émouvants de son parcours footballistique.

Adebayor a débarqué du Togo à l'âge de 16 ans au centre de formation de Metz: "Tout ce que je voulais, c'était aider ma famille. Lorsqu'une famille est pauvre, il y a une énorme solidarité. Les gens vont prendre une balle pour vous. Mais après, on se sent redevable. Ma famille me mettait la pression. Je ne pouvais pas y faire face".

Sa tentative de suicide

Les besoins de sa famille dépassaient ce qu'il pouvait leur offrir: "À Metz, je gagnais peut-être 3500 euros par mois. Mais ma famille demandait au club une maison à 580 000 euros. Le club était fatigué de mon attitude. Alors je me souviens, une nuit, je me suis assis sur mon lit et j'ai pensé: "Qu'est ce que je fais ici ? Personne n'est heureux avec moi, alors quel est le but de la vie?", explique le trentenaire avant de poursuivre: "Il y avait une pharmacie en dessous de mon appartement. Je voulais acheter une plaquette de médicaments, mais ils ne voulaient pas. J'ai dû dire que c'était pour envoyer au Togo. J'ai fait la préparation. J'ai bu toute l'eau. J'étais prêt à partir. J'ai ensuite appelé mon meilleur ami". C'est à partir de ce moment que le Togolais a remonté la pente: "Il m'a dit de ne pas me précipiter, que j'avais des choses à vivre. Il m'a également dit que j'avais le potentiel pour changer l'Afrique. Je me suis dit que c'était un vendeur de rêve, mais c'est lui qui m'a enlevé de cette mauvaise passe. Je pense que Dieu y est pour quelque chose".

La suite, on la connait. Le Togolais évoluera à Monaco, Arsenal, au Real Madrid ou encore à Manchester City

Toutes compétitions confondues, Emmanuel Adebayor aura planté 203 buts. Aujourd'hui, il évolue à l'Istanbul Basaksehir en D1 turque.