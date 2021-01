Neymar est un joueur de football incroyable, capable de réaliser toutes les prouesses techniques. Mais le Brésilien n'a pas toujours été heureux dans le football comme il l'a révélé dans une interview au magazine anglais

"J'ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j'ai pu les réaliser", a commencé le joueur du PSG, avant d'évoquer un moment difficile de sa carrière lorsqu'il a reçu de nombreuses critiques à Paris au point même d'avoir songé à arrêter, "Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça. J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’a calmé et m’a ramené à la réalité", a-t-il expliqué au magazine anglais.

Si sa relation avec Paris semble s'être apaisée, "Je suis incroyablement reconnaissant de représenter des équipes comme le PSG et le Brésil", prétend-il, Neymar n'évoque pas son avenir dans la capitale française et s'il compte prolonger son contrat avec le PSG.