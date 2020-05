Neymar aurait refusé une prime astronomique du PSG pour s'assurer un départ © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Pourtant, il semblerait que le FC Barcelone ne soit pas en mesure de rapatrier la star brésilienne... Nos confrères du quotidien "Le Parisien", souvent bien informés concernant le PSG, l'affirment: Neymar aurait refusé une prime de 100 millions d'euros pour renouveler son contrat avec le champion de France. Le joueur est donc déterminé à quitter la Ligue 1, avec une destination favorite en tête: un retour en Catalogne. Problème: le coronavirus impacte fortement les finances du Barça. Les pertes sèches en termes de droits télé, billetterie et sponsoring font très mal au club de Lionel Messi.



Une partie des dirigeants catalans rêve encore de son come-back et le père du joueur ainsi que Pini Zahavi y travaillent. Mais si une recrue offensive doit arriver cet été à Barcelone, ce pourrait être Lautaro Martinez (Inter Milan), moins coûteux et plus jeune (22 ans). D'ailleurs, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, a jugé bon de mettre son grain de sel au milieu des rumeurs concernant Neymar: "Le Barça n'a pas les capacités de le signer. Maintenant, c'est complètement impossible". Que l'homme à la tête de la Liga se mêle des finances internes d'un club, cela a de quoi étonner. Mais Tebas semble être bien informé...



Selon Le Parisien, la seule chance de voir Neymar rentrer à Barcelone cet été est liée à la vente rapide et efficace des "indésirables" de son ex-club. Mais qui cassera sa tirelire pour Coutinho (prêté au Bayern Munich avec option d'achat de 120 millions d'euros), Umtiti, Vidal, Dembélé ou encore Rakitic en pleine période de crise économique ?