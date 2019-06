Décidément, Neymar ne se fait pas que des amis en terre française.

Mimie Mathy, la célèbre comédienne de Joséphine, ange gardien, a évoqué son salaire et celui de Neymar sur RTL.

Questionnée sur son beau salaire, Mimie Mathy a botté en touche, en plaçant, au préalable, un beau tacle appuyé à Neymar. Celle qui touchait autrefois 250.000 euros par épisode n'a pas été tendre avec le Brésilien.

"Si on me paye bien, c'est que je rapporte beaucoup plus à la chaîne. Ce que je trouve étonnant, c'est que le salaire d'un comédien comme moi qui commence à être âgé, ça choque alors qu'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, son salaire alors qu'il a mis deux fois les pieds sur le terrain parce qu'il a toujours bobo quelque part, là ça ne choque personne ! (Rire) Moi, si on me les donne, c’est que je rapporte plus.", explique-t-elle.

Pour ce qui est de son salaire, Mimie Mathy précise qu'elle ne gagne plus autant qu'avant: "Je tiens à préciser que pour que la série continue, j'ai baissé mon cachet, plutôt que mettre toute une équipe au chômage. Je vis encore très bien, mais j'ai largement baissé mon cachet. Il a été divisé par deux. Il y a beaucoup de chaines, beaucoup de concurrence. Je n’ai pas hésité."

Neymar gagne quant à lui 3 millions d'euros par mois.