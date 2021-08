À quelques jours de son retour à Paris, Neymar semble toujours bien profiter de ses vacances, loin du PSG et du Camp des Loges. L'attaquant brésilien, qui vient de prolonger dans le club parisien jusqu'en 2025, a en effet été aperçu à bord d'un bateau, torse nu et affichant un corps moins affûté que d'habitude. On voit sur les photos qui tournent actuellement sur les réseaux sociaux que Neymar a en effet pris un peu de poids, surtout au niveau du ventre.

Un changement physique directement remarqué par les internautes, qui vont jusqu'à dire que le Brésilien manque de professionnalisme ou le comparent à un sumo. Les fans du PSG, peu habitués à voir leur idole avec des kilos superflus s'inquiètent et se demandent dans quel état il reviendra sur les terrains, d'autant plus que la reprise est proche.