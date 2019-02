C'est avec un jour d'avance que comme chaque année, Neymar a fêté en grande pompe son anniversaire, lundi soir au pavillon Gabriel, à Paris. Actuellement blessé, l'attaquant du Paris Saint-Germain qui avait réuni ses proches, son entraîneur Thomas Tuchel et la plupart de ses coéquipiers, a demandé en larmes un nouveau métatarse, lorsqu'il a pris la parole, peu après son arrivée à 22 heures.

Le joueur, qui s'était blessé au cinquième métatarsien droit en Coupe contre Strasbourg (2-0) le 23 janvier, s'appuyait sur des béquilles, avant de s'installer dans un fauteuil roulant.

Il est apparu très ému au moment de monter sur scène pour son discours, qu'il a même dû interrompre pour essuyer quelques larmes.

"C'est un jour très spécial pour moi car c'est mon anniversaire", a-t-il déclaré devant l'assemblée. "Je traverse une phase difficile de ma vie. Mais je suis heureux de voir que vous êtes tous venus. Pour un athlète, être en béquilles est compliqué. Mais je le fais... Ce que je souhaitais le plus aujourd'hui comme cadeau, c'était un nouveau métatarse afin de pouvoir me battre sur le terrain et faire ce que j'aime le plus, jouer au football."

Le PSG devra notamment se passer de sa star lors des huitièmes de finale de la Ligue des Chammpions contre Manchester United (12 février et 6 mars). Comme contre le Real Madrid au match retour (1-2), la saison dernière...