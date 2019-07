Encore un appel du pied de Neymar vers le Barça et Messi.





Après avoir révélé que la remontada du Barça contre le PSG faisait partie de ses deux meilleurs souvenirs, Neymar a fait une sortie en se remémorant sa bonne entente avec Lionel Messi.





Oh My Goal a sorti de nouveaux extraits de l'entretien avec Neymar: "Messi. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j'ai vu jouer. Nous faisions un magnifique duo, très spectaculaire. Pour moi c’était un plaisir et un honneur de jouer avec lui. Et en plus, c'est mon ami", a déclaré le Brésilien.