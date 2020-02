Neymar sera-t-il présent pour rendre visite à Thorgan Hazard et Axel Witsel? Pour l'instant, rien n'est moins sur.

Le PSG s'est facilement imposé contre Dijon (1-6) ce mercredi en Coupe de France. Sans Neymar mais avec Mbappé et Cavani, les Parisiens ont fait le boulot. De bon augure en vue du déplacement capital à Dortmund qui se profile (ce mardi 18 février) en Ligue des Champions, l'un des gros objectifs du club français cette saison.

Avant cela, Paris se déplacera à Amiens pour préparer idéalement le voyage à la Signal Indula Park. Thomas Meunier et ses coéquipiers pourront-ils compter sur Neymar ? Actuellement, leur entraîneur Thomas Tuchel a des doutes. "On ne va pas prendre de risques contre Amiens, c’est clair. Neymar? Je ne sais pas, on doit discuter. Vendredi, on va décider. On doit décider tard. Si je peux décider seul, il joue toujours. Mais ce n’est pas possible, on doit être attentif, on ne peut pas risquer la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On va décider avec tout le monde pour samedi, le club, les médecins et lui. C’est une décision médicale, le risque est trop grand", a-t-il déclaré après le large succès contre Dijon.

Le mentor du PSG est un peu plus optimiste pour que Neymar soit du voyage en Allemagne. "Je ne peux pas dire à 100% qu'il va pouvoir jouer, même si le risque va diminuer chaque jour", a-t-il ajouté.