Neymar a inscrit un doublé à Old Trafford mercredi soir. Mais c'est une petite phrase lâchée au micro d'ESPN après la rencontre qui fait beaucoup parler. Le numéro 10 a annoncé la couleur, alors que personne ne s'y attendait: il veut rejouer avec Lionel Messi... sans préciser exactement où.

"Ce que je veux le plus, c'est recommencer à jouer avec Messi", a-t-il lâché avec un grand sourire. "Cela peut être n'importe où, même à ma place, cela ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine".

Des déclarations qui ont fait l'effet d'une bombe en Espagne, où la presse catalane ne parle déjà que de ça. "Bombazo Neymar!", écrivent notamment Mundo Deportivo et Sport.

Au PSG ou au Barça?

Reste la question que tout le monde se pose: Neymar a-t-il annoncé l'arrivée éventuelle de Messi à Paris ou... son retour au Barça ? Le Brésilien est toujours sous contrat avec Paris jusqu'en 2022. Les discussions pour prolonger son bail ont déjà démarré. Au cas où les négociations échouent, Paris n'aurait pas d'autre choix que de vendre son Brésilien cet été pour espérer en retirer un peu d'argent. Mais ce n'est pas la tendance actuelle car son entourage a répété ces dernières semaines dans la presse qu'il était heureux dans la capitale française. Un retour en Catalogne semble peu probable, vu les finances du club, lourdement impactées par la crise du Covid-19.

De son côté, Lionel Messi est en fin de contrat à Barcelone en juin 2021. Dès le 1er janvier prochain, soit dans moins d'un mois, il pourra signer dans le club de son choix... gratuitement. Cet été, il avait manifesté son désir de quitter son club de toujours, probablement pour rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Mais le club espagnol s'était montré ferme et Messi avait finalement décidé de rester.

Le noeud du problème est surtout son salaire exorbitant. Et pas certain que le PSG puisse s'offrir l'Argentin, alors qu'il doit déjà payer Neymar et Mbappé. Sauf si ce dernier finissait par s'en aller à la fin de la saison -il est aussi en fin de contrat en 2022 et les discussions traînent-, ce qui soulagerait la masse salariale des champions de France.

Rappelons que Lionel Messi et Neymar ont évolué ensemble entre 2013 et 2017 à Barcelone. Ils ont notamment remporté la Ligue des Champions en 2015. Les deux superstars sont d'excellents amis.