"À l’issue des échanges au sein de ce collège de spécialistes, un consensus s’est dégagé pour proposer à Neymar Jr un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien droit. Informé de cette recommandation, l’attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain s’est montré en accord total avec ce protocole.", peut-on lire dans le communiqué du club parisien. "En conséquence, le retour sur les terrains de Neymar Jr est attendu dans un délai de dix semaines."

"Le Paris Saint-Germain tient à manifester envers son joueur toute son affection, son soutien le plus fort et ses plus grands encouragements à surmonter cette blessure, avec le courage et la détermination dont il a toujours fait preuve", conclut la communication officielle.