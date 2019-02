Eden Hazard restera-t-il à Chelsea la saison prochaine ou s’envolera-t-il vers de nouvelles aventures au Real Madrid, sa cible privilégiée ? Sans aucun doute, le futur transfert, ou pas, du capitaine des Diables rouges sera la saga de l’été prochain.

Interrogé par nos confrères de Het Nieuwsblad, Thibaut Courtois, s’est laissé aller à quelques confidences, notamment en matière de recrutement pour le prochain mercato. "Neymar ou Hazard ? Je choisirais bien sûr Eden. Je l’aime bien mais le choix appartient au conseil d’administration. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ce n’est pas une question pour moi mais pour le président et la direction."

Toujours est-il que son avis pourrait faire pencher la balance et que si les dirigeants madrilènes cherchaient un nouvel argument à mettre en avant pour séduire le meneur des Blues, celui de Thibaut Courtois est susceptible de faire la différence. D’autant plus que le Real n’a toujours pas remplacé Cristiano Ronaldo qui, actuellement, fait le bonheur de la Juventus. "Quand tu perds Cristiano Ronaldo et que tu n’as pas d’attaquants du top à sa place, tu sais que ce sera compliqué, confie le Diable rouge. Maintenant, l’équipe est ce qu’elle est et Karim Benzema est en bonne forme avec 17 goals marqués. Gareth Bale a bien commencé mais il a dû faire face à des blessures."

Il est également revenu sur cette première saison sous les couleurs madrilènes dans une année qui ressemble fortement à une saison de transition derrière le Barça. "Nous avons progressé ces dernières semaines. Nous avons remporté la Coupe du monde des clubs et on est toujours actif en Copa del Rey et en Ligue des champions. D’accord, en Liga, on a dix points de retard mais parfois, Barcelone aussi a des matchs difficiles à gagner dans les dernières minutes. Peut-être que c’est une année de transition. Pour moi, peu importe si la première année est moins bonne tant que les autres sont au top", sourit le portier des Diables dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

La possible arrivée d’Eden Hazard dans la maison blanche la saison prochaine pourrait-elle permettre aux Madrilènes de revoir leurs ambitions à la hausse ? Tout cela reste à voir mais en tout cas, le meilleur gardien de la Coupe de monde a lancé un appel du pied à sa direction pour recruter son capitaine chez les Diables. Sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr même si le meneur de Chelsea n’a jamais manqué de clamer sa préférence pour le Real en cas de départ des Blues. Le dossier Hazard risque d’animer le prochain mercato d’été et Thibaut Courtois vient d’en remettre une petite couche...