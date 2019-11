Le numéro 10 est parti en Espagne à la Coupe Davis ce mardi alors qu'il revient juste de blessure.

Le Brésilien n'en manque pas une. Presque de retour sur les terrains après une blessure qui l'a tenu écarté pendant 4 semaines, le numéro 10 parisien a accepté l'invitation de son ami Gérard Piqué à la Coupe Davis à Madrid.

Cette présence à Madrid n'a clairement pas plu à son entraîneur Thomas Tuchel. L'Allemand s'est exprimé en conférence de presse: "Qu'est ce que je peux faire ? Je ne suis pas son papa ni la police. Je suis son entraîneur. Il s'est très bien entraîné hier et il a fait de gros progrès. A propos de son vol, est-ce que l'entraîneur que je suis aime cela? Non pas du tout c'est clair mais est-ce que je dois perdre la tête pour autant? Non ce n'est pas le moment. Il a été très professionnel pendant deux semaines. Il a fait plus que les autres cette semaine avec des entraînements individuels et le groupe. Tout va bien car il peut jouer demain et on devra décider s'il commence ou s'il rentre."

Demain le PSG affrontera Lille au Parc des Princes. Neymar sera-t-il titulaire? Réponse demain soir à 20h45.