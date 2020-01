ESPN a demandé au joueur brésilien de faire son "cinq" de rêve.

On ne peut parler ni d'une équipe de fitfive (puisqu'il n'y a pas de gardien) ni d'une équipe de football, puisque le joueur du PSG s'en est tenu à cinq noms. Mais on note toutefois qu'il a logiquement sollicité des joueurs à la technique flatteuse.Les deux premiers noms qui lui viennent en tête ne sont pas des surprises: Messi et Suarez, ses ex-équipiers du Barça. Le joueur avance ensuite le nom de Mbappé, avant de réfléchir un moment… pour citer Pogba et Hazard, deux joueurs avec lesquels il n'a jamais évolué.Ensuite appelé à réaliser son cinq des retraités, Neymar a quelque peu délaissé ses compatriotes. Voilà qui risque d'alimenter les discussions de comptoir, au pays: