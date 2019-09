Après Strasbourg et Lyon, c'est au tour de Bordeaux de subir le talent et l'efficacité de Neymar. L'ailier gauche a inscrit le troisième but de sa saison face aux Girondins, permettant ainsi au champion en titre de glaner un nouveau succès. Surtout, l'opération de reconquête de ses propres supporters se poursuit dans les meilleures conditions. C'est dire si le joueur respire la confiance, lui qui s'était rendu détestable en flirtant outrageusement avec Barcelone des semaines durant.

Interrogé sur cette relation amour-(surtout) haine avec le public parisien, le numéro 10 s'est fendu d'une comparaison romantique. "Entre moi et le public, ça va mieux", a-t-il expliqué. "C'est comme avec ta copine. Il y a des mauvais moments. Mais avec des câlins, beaucoup d'amour, tout va mieux. Je suis là pour donner ma vie pour le PSG. Mon objectif, c'est d'aider le club et de marquer."

C'est beau. Toutefois, si votre copain ou votre copine conseille à votre père de vous vendre dans un bordel de Rio de Janeiro, mieux vaut le ou la quitter...