L'attaquant brésilien a accordé un entretien riche d'enseignements à nos confrères français de France Football.

Des rumeurs de départ à peu près à chaque mercato, une déception européenne à peu près à chaque printemps, des blessures qui surviennent à peu près à chaque moment-charnière de la saison de son club, difficile de considérer le quotidien de Neymar au PSG comme étant particulièrement calme. Alors que l'équipe parisienne sait désormais contre qui elle n'aura pas droit à l'erreur en février (à savoir le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard et Axel Witsel), le numéro 10 s'est longuement entretenu avec France Football sur les plus épineuses questions qui se posent inlassablement depuis son arrivée au Parc des Princes.

Le sujet le plus brûlant est sans aucun doute son avenir en France, alors que son sort semblait scellé cet été. Entre coups de poignard et retours de flamme supposés, le soap "parisiano-neymarien" semblait toucher à sa fin. Il n'en fut rien et le Paulista est toujours bel et bien au PSG. Quelques buts décisifs plus tard, les tensions entre le joueur et ses propres supporters sont mêmes apaisées. Ah, l'amour...

À ce propos, Ney' se montre clair: "Pourquoi vouloir partir d'ici ?", demande-t-il. "J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. (...) Aujourd'hui, je suis Parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe."

Et notamment en Ligue des Champions, le trophée après lequel les dirigeants qataris courent depuis leur arrivée en 2012. Une compétition qui n'a guère souri au Brésilien, débarqué à Paris au coeur de l'été 2017. Blessé au pied lors des éliminations contre le Real (2017/2018) et Manchester United (2018/2019), le patron du jeu parisien va cette fois devoir être à la hauteur pour pousser son équipe vers les quarts. "La Ligue des champions, c'est toujours difficile. Je suis resté quatre ans à Barcelone, et on ne l'a gagnée qu'une seule fois. Ce n'est pas différent ici. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter."

Il faudra pour cela que tout l'effectif du PSG soit au top, à commencer par l'ailier gauche, qui est pour le moment totalement fit, avec un mois de décembre riche de quatre buts et cinq passes décisives en quatre matches. Autant dire que Thomas Tuchel touche du bois ! "Ces blessures me tuent", affirme Neymar. "Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont empêché de jouer pendant des mois. Ce dont j'avais le plus besoin dans ces moments-là, c'est d'être au contact du terrain. Là, je viens de passer par une blessure aux ischio-jambiers qui m'a rendu indisponible un mois. Je vis mal le fait d'être blessé. Si je pouvais changer ça..."

Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'attaquant de vingt-sept ans. Rendez-vous en février ?