Après avoir réitéré son envie de rejouer avec Lionel Messi, Neymar assure qu’il restera au PSG. "Je suis très heureux ici, à Paris", a-t-il affirmé au micro de RMC Sport après le match de ce mercredi soir lors duquel il a planté un triplé.



"Je suis très content au club, avec mes coéquipiers", poursuit le Brésilien qui est entré en phase de négociations et – visiblement – en campagne médiatique pour prolonger son contrat. "L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir."



Neymar, en fin de contrat en juin 2022, n’est pas le seul à négocier une prolongation de bail à Paris. "On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian (Mbappé)", a confié Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi à RMC Sport. "Les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous."