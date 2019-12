L'attaquant danois Nicklas Bendtner quitte le FC Copenhague quatre mois après son arrivée. Le joueur de 31 ans avait rejoint le club de la capitale danoise en septembre et avait signé un contrat jusqu'à la fin décembre. Le club n'a pas souhaité le prolonger.

Durant son séjour à Copenhague, Nicklas Bendtner a joué neuf matches et inscrit un but en championnat.

"Bien sûr, j'aurais espéré plus de temps de jeu et peut-être un contrat de plus longue durée mais je respecte la décision du coach. Je ne regrette absolument pas le temps passé à Copenhague", déclare sur le site du club Nicklas Bendtner.

Avant de débarquer à Copenhague, Bendter, 81 sélections et 30 buts avec le Danemark, avait joué à Arsenal, Birmingham, Sunderland, la Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest et Rosenborg.