L'ancien joueur d'Arsenal et de la Juventus l'a confirmé jeudi. Bendtner, 33 ans, a également annoncé qu'il ambitionnait une carrière d'entraîneur et qu'il avait commencé à suivre des cours. "J'espère que cela m'apportera autant, ou peut-être même plus, qu'en tant que joueur. De cette façon, je reste aussi dans le monde du football", a déclaré Bendtner au journal norvégien Verdens Gang.

Le joueur danois est passé notamment par Arsenal, la Juventus et Wolfsburg au cours de sa carrière. Son dernier club était le FC Copenhague au Danemark après un transfert avorté en Chine à cause du coronavirus.