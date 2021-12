Six pas d’élan, un bref regard jeté vers le gardien pour ensuite ne plus lâcher le ballon des yeux, un petit saut juste avant de frapper… et de marquer. C’est toujours de cette manière que les tirs au but de Jorginho se produisent. Le milieu de terrain de Chelsea est aujourd’hui devenu l’une des grandes références de cet exercice. Grâce à son efficacité qui frise la perfection (9/9 cette saison) mais aussi à son style particulier.