Championnats étrangers No Vardy, no party: la panne sèche du buteur anglais fait mal aux Foxes Jérôme Brys

Le buteur international n'a plus fait mouche depuis le 21 décembre 2019, c'était face à Manchester City.



Après une incroyable série de dix victoires en onze matchs entre septembre et début décembre, Leicester est un peu dans le dur depuis les fêtes de fin d'année. Les Foxes restent en effet sur une petite victoire en Premier League sur ses six dernières sorties pour un maigre bilan de 5 points sur 18. En déplacement à Norwich, lanterne rouge, ce vendredi soir, les coéquipiers de Youri Tielemans ont l'occasion de reprendre leur marche en avant et de laisser Chelsea à bonne distance d'une place sur le podium. Une période "creuse" qui s'explique notamment par la panne sèche devant les cages de son buteur fétiche: Jamie Vardy.