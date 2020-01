L’idylle entre les Spurs et José Mourinho avait démarré de la plus belle des manières. Trois matchs, trois victoires. Mais depuis, la magie s’est envolée. Le technicien portugais ne parvient plus à trouver la formule. Et son surnom de Special One ne semble plus du tout lui coller à la peau.

Les douze derniers matchs de Tottenham se résument comme ceci : quatre victoires, trois partages… et cinq défaites. Avec à peine 17 buts inscrits pour 15 encaissés. Et 11 points sur 27 en championnat… Heureusement, le 6 sur 6 réussi d’entrée cache un peu ce très mauvais bulletin.

