Les légendes vivantes et encore actives du football mondial n'ont pas encore écrit leur nom à la première ligne de chaque record. Ils peuvent encore tenter d'en accrocher quelques-uns.

L'UEFA a détaillé ce mercredi les différents records détenus par d'autres joueurs. Certains joueurs, dont deux retraités et un exilé en Arabie Saoudite, sont encore devant les deux rivaux. Il s'agit de Gerd Müller, Roy Makaay et Bafétimbi Gomis.

Le premier cité demeure le buteur le plus efficace de la Ligue des Champions. Il présente un ratio de 0,97 but par match. Messi en est lui à 0,82 but par rencontre tandis que Ronaldo pointe à 0,74.

Roy Makaay est quant à lui le joueur le plus précoce. Il a inscrit un but après 10,12 secondes! C'était en 2007 lors de Bayern Munich-Real Madrid. Ce sera très difficile de le détrôner. L'Argentin et le Portugais mettent au moins quatre minutes à inscrire un goal en match de Ligue des Champions.

Bafétimbi Gomis est le joueur à avoir inscrit le triplé le plus rapide. Il portait alors la vareuse de Lyon. En décembre 2011, l'OL se déplaçait au Dynamo Zagreb. Il n'a fallu que 8 minutes à l'attaquant pour inscrire trois buts. Messi détient le plus grand nombre de triplés en match de C1 (8). Ronaldo avait inscrit un triplé en 12 minutes contre Malmö.

Ronaldo peut encore en accrocher avant Messi

Il ne faut plus présenter la soif de records de Cristiano Ronaldo. Et si CR7 sait les obtenir avant la Pulga, il ne va pas se gêner. D'ailleurs, il est un peu en avance sur le Catalan. Ronaldo a disputé 166 matches de Ligue des Champions - contre 129 pour Messi. Ronaldo pourrait, à l'avenir, détrôner Iker Casillas, toujours actif avec Porto. Casillas a disputé 18 rencontres de plus que le Portugais. Par contre, CR7 pourrait devenir le second joueur à remporter la plus prestigieuse des compétitions avec trois clubs différents. Il rejoindrait donc Clarence Seedorf qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles avec l'Ajax en 1995, avec le Real en 1998 et avec le Milan en 2003 et 2007).

Il faudra donc que Ronaldo et les Turinois aillent jusqu'au bout. Ils devront déjà faire face à un gros morceau en 1/8e puisqu'ils affronteront l'Atletico Madrid.

Il reste quelques années aux deux géants pour tenter de battre ces records pour asseoir, encore un peu plus, leur domination sur le monde du ballon rond.