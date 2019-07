Quand Pep Guardiola révèle le nom du joueur le plus talenteux qu'il a cotoyé, on se dit que le nom de Lionel Messi devrait, sans surprise, sortir de sa bouche.

Or, il n'en est rien. Le tacticien espagnol est impressionné par un jeune médian de Manchester City. Il s'agit de l'international espoir Phil Foden.

"Je l’ai dit plusieurs en fois en conférence de presse mais jamais face à lui, il est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu comme joueur et comme entraîneur. Il a tout pour devenir l’un des meilleurs, et pas seulement en Angleterre. Son seul problème est que parfois son entraîneur ne l’aligne pas dans le onze de départ. J’espère qu’il va progresser. Il mérite son temps de jeu mais il sait dans quelle équipe il joue, avec tous ces compétiteurs ce n’est pas facile. Mais il est ouvert et il travaille très dur à chaque entraînement. Il sait que je l’apprécie.", a confié le manager qui vient de réaliser le triplé avec Manchester City.