Le club de football anglais de Premier League de Norwich City va "s'en tenir à sa décision" de mettre en chômage temporaire les membres de son personnel qui ne joue pas, à cause de la crise du coronavirus, a-t-il confirmé à la BBC.

Les "Canaries" ont estimé que leurs pertes dues à la crise sanitaire et à l'arrêt du football en Angleterre pourraient atteindre 40 millions d'euros.

Norwich et Newcastle sont les seuls clubs de Premier League à faire appel actuellement au programme de soutien de l'emploi du gouvernement britannique.

"La décision que nous avons prise était dans l'intérêt du club et de son personnel", a déclaré Ben Kensell, directeur des opérations, à la BBC Radio Norfolk. "Nous avons été très transparents sur le fait que nous sommes autofinancés. Nous générons un chiffre d'affaires de 123 millions de livres sterling (140 M d'euros) - dont 93 M de livres (106 millions d'euros) en droits télé, et nous avons dépensé 125 millions (143 M d'euros) cette année - et c'est ainsi que nous gérons le club. Nous n'avons pas les propriétaires les plus riches, mais nous aimons penser que nous faisons les choses de la bonne manière. En fin de compte, si nous avions les liquidités disponibles pour ne pas avoir à recourir à ces programmes, nous le ferions comme d'autres clubs de football".

Les clubs de Premier League Liverpool, Tottenham et Bournemouth avaient initialement mis leur personnel au chômage, mais étaient revenus sur leur décision suite à des critiques.

Dans le cadre de ce programme, 200 membres du personnel non joueur de Norwich, y compris les travailleurs occasionnels, reçoivent 80 % de leur salaire du gouvernement, le club payant les 20 % restants.

Norwich occupe la dernière place de la Premier League à neuf journées de la fin de la saison et était qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre lorsque la saison de football a été suspendue le 3 avril.