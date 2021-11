Malgré sa première victoire, Norwich occupe toujours la lanterne rouge en Premier League après les 11 premières journées. Farke était arrivé à Norwich en 2017 et avait connu deux descentes en Championship mais surtout deux montées en Premier League en 2019 et 2021.

"Dans l'intérêt du club, ce n'était pas une décision facile à prendre. C'est le bon moment pour du changement et assurer nos chances de maintien en Premier League. Nous remercions Daniel et son staff pour leur travail et leur souhaitons le meilleur pour l'avenir", a réagi Stuart Webber, le directeur sportif de Norwich.