En délicatesse avec des pépins physiques depuis le début de saison, Sergio Ramos s'est à nouveau blessé avec sa sélection nationale... après la rencontre face au Kosovo. Le capitaine du Real Madrid qui revenait à peine d'une opération au genou, avait été appelé par le sélectionneur espagnol Luis Enrique pour les trois rencontres qualificatives au Mondial 2022 face à la Grèce, à la Géorgie et au Kosovo, malgré son manque de rythme.

Après avoir joué 45 minutes contre la Grèce et être resté sur le banc face à la Géorgie, le joueur du Real est entré au jeu dans les toutes dernières minutes de la rencontre face au Kosovo. Mais c'est bien après la rencontre que Ramos s'est à nouveau blessé : "Après le match, je me suis encore entraîné et j'ai ressenti une douleur dans mon mollet gauche. Il s'agit d'une nouvelle blessure", a réagi le capitaine des Merengues, "Cela me fait mal de ne pas pouvoir aider mes équipiers dans les prochaines semaines et pour des rencontres cruciales."

Car Ramos est déjà assuré de manquer la rencontre de Liga du week-end prochain face à Eibar mais surtout le quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool et le Clasico contre le FC Barcelone le week-end suivant.