Année après année, CR7 continue d'écrire sa légende.

Hier soir, la Vieille Dame s'est relevée après sa défaite en finale de Copa Italia perdue face à Naples et Dries Mertens. Grâce à un but sur penalty de CR7 et un vrai bijou de Paulo Dybala face à Bologne, la Juve a repris quatre points d'avance sur la Lazio. En plus de cette victoire, Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record personnel: il est devenu le meilleur buteur portugais de l'histoire de la Serie A avec ses 43 réalisations en 54 apparitions sur les pelouses de la Botte.

Il dépasse une autre légende lusitanienne en la personne de Rui Costa. Seulement, l'ancien joueur de la Fiorentina et de l'AC Milan notamment a lui eu besoin de... 339 matchs pour atteindre ce total entre 1994 et 2006. C'est déjà le troisième championnat où il est le Portugais le plus prolifique de l'histoire après la Premier League (118 roses plantées à Manchester United) et bien évidemment en Liga (311 réalisations avec le Real Madrid).