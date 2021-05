La valse des entraîneurs continue un peu partout en Europe. Après Zidane (Real Madrid) et Conte (Inter Milan), Andrea Pirlo a été démis de ses fonctions à la Juventus ce vendredi. Et la Vieille Dame n'a pas attendu bien longtemps avant de trouver son successeur. Comme attendu, c'est Massimiliano Allegri qui va faire son retour dans le club turinois. Ce come back était dans les tuyaux depuis jeudi déjà. Le coach italien est libre comme l'air depuis son départ de la Juve en 2019. Son nom avait été associé à quelques grands clubs européens ces dernières années mais il avait toujours attendu la bonne opportunité.

L'entraîneur retrouve donc le Piémont avec lequel il avait gagné cinq Scudetto de suite entre 2014 et 2019. Il avait même atteint deux fois la finale de Ligue des champions mais avait butté sur les monstres espagnols qu'étaient le Barça (2014-2015) et le Real Madrid (2018-2019). C'est d'ailleurs cette incapacité à remporter la Coupe aux grandes oreilles qui l'avait poussé vers la sortie.

"Massimiliano retrouve un banc qu'il connaît très bien, un club qu'il aime et qui l'aime, pour entamer un nouveau voyage ensemble, vers de nouveaux objectifs", a indiqué la Juve dans un communiqué. "Nous nous étions dit au revoir il y a deux ans avec un message: 'History Alone', remis par notre président au 'Mister'. Une accolade et un maillot sur lequel il était écrit, en deux mots, toute l'expérience d'Allegri à la Juve. La beauté de l'histoire, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et dans le football, cela signifie un concept présent dans notre ADN: la plus belle victoire est la prochaine. Toujours. Nous sommes prêts à repartir avec Allegri, à construire ensemble notre futur, avec son énorme professionnalisme, sa force mentale, avec ses trouvailles géniales capables de rabattre les cartes, sur le terrain et en dehors. Avec son sourire, une sorte de 'signature'. Avec sa façon de comprendre le football et la vie: la simplicité, le désir de dédramatiser, l'engagement à profiter de chaque beau moment que la vie à la Juventus peut et va apporter."

Avec cette arrivée, plusieurs médias, dont Eurosport comme la Gazzetta dello Sport, annoncent que Cristiano Ronaldo serait la victime collatérale et devrait plier bagages. Notamment car le coach de 53 ans souhaite tout miser sur le collectif plutôt que les coups d'éclats d'un seul homme.