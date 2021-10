Une véritable claque. Voilà comment a été perçue la défaite de United face à l’ennemi Liverpool (0-5). Dans un Old Trafford médusé, les "Solskjaer out" garnissaient le "Théâtre des rêves". Pourtant, six jours après le drame, le Norvégien est toujours en place. Comment expliquer le mutisme des dirigeants mancuniens ?