Olivier Giroud a encore prouvé cette semaine avec son quadruplé en Champions League qu’il avait encore les crocs malgré son manque de temps de jeu à Chelsea.

Il continue à marquer l’histoire. À sa manière, bien entendu. À 34 ans et 63 jours, Giroud est devenu le joueur le plus âgé à marquer au moins trois buts en Ligue des champions mais aussi le plus âgé à le faire en Coupe d'Europe depuis un certain… Ferenc Puskas, la légende hongroise. Un record honorifique.

C’est la deuxième fois depuis ses débuts en pro que le grand Olivier parvient à inscrire quatre buts dans une même partie. La toute première fois remonte à 2009, avec Tours, lorsqu’il claquait un quadruplé face à Arles-Avignon en Ligue 2.

Onze années se sont écoulées depuis. Giroud a tracé son chemin d’une ligne droite. Sans s’arrêter. Tout d’abord en devenant champion et meilleur buteur de Ligue 1 avec Montpellier en 2012, puis en allant chercher son transfert mérité vers Arsenal.

On repense bien évidemment au Mondial remporté par les Bleus en 2018 ou bien sa victoire en C3 avec Chelsea face aux… Gunners une année plus tard.

Ce joueur est l’archétype même du gars qui a bossé toute sa vie et qui récolte le fruit de son travail au fil des saisons. Malgré tout cela, il est constamment critiqué. À (in) juste titre aurait-on envie de dire.

Cette histoire un peu farfelue, c’est la sienne. Celle d’un héros "mal-aimé". (...)