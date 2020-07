Au lendemain de la finale de Coupe de France remportée face à Saint-Etienne (1-0), le PSG a communiqué sur ses blessés.



Kehrer, Diallo et Bernat sont à l'infirmerie mais c'est évidemment vers Mbappé, sorti blessé en première mi-temps, que tous les yeux se tournent. Et voici le verdict: "Entorse de la cheville droite avec lésion importante du compartiment latéral externe à réévaluer dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie."



Cette "lésion importante" sera donc réévaluée début de semaine prochaine et on en saura alors plus sur la durée exacte de l'indisponibilité du joueur. Mais il est clair qu'il sera absent pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, vendredi. Et que son "final 8" en Ligue des Champions, qui débutera par un quart de finale contre l'Atalanta le 12 août, est en danger.