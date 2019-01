Neymar et le PSG sont décidément maudits. Absent l'an dernier au match retour contre le Real Madrid en Champions League, le Brésilien manquera à nouveau la double confrontation contre Manchester United en 1/8 de finale de cette même compétition. Si le PSG devait aller plus loin dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, sa présence est même remise en cause pour la suite de la saison. Lors du match contre Strasbourg en Coupe de France, il a rechuté. Blessé au 5e métatarsien du pied droit, son indisponibilité est acquise jusque fin mars. La suite est très floue. Une lutte à distance est occupée à se mettre en place entre le PSG et la sélection brésilienne.





Le PSG pousse pour une opération





La blessure du footballeur le plus onéreux du monde est simple. Son trait de fracture qui apparaît sur les radios découle de l'année dernière. L'Equipe annonce qu'il souffrirait d'un manque de consolidation de sa fracture, dénommée pseudarthrose. Le diagnostic à poser pour guérir le joueur est toutefois difficile à établir. Au PSG, on pousse pour une nouvelle opération, comme l'an dernier. Ceci signifierait que sa vedette serait sur la touche jusqu'à la fin de la saison et qu'il manquerait également la Copa America (14 juin au 5 juillet prochain)





Le sélectionneur du Brésil, Tite, a effectué le déplacement jusqu'à Paris pour prendre des nouvelles de son joueur. Il a directement annoncé que Neymar serait forfait pour le prochain match de la Seleçao contre la République tchèque le 26 mars prochain. Le staff auriverde, avec son médecin Rodrigo Lasmar (qui avait opéré Neymar la saison dernière), plaident pour tenter d'autres solutions afin de contourner une intervention chirurgicale. Il souhaiterait éviter à tout pris l'opération pour ne pas perdre sa star lors de la Copa America.





Tuchel appelle un kiné allemand





Dans cette situation complètement désaccordée, Thomas Tuchel a appelé un kiné allemand pour venir constater l'état de santé de Neymar. Les responsables de la fédération brésilienne ont toutefois rappelé, pour calmer un peu les ardeurs autour de ce cas particulier, qu'ils respecteront la décision du PSG.





A noter qu'en un an et demi sous le maillot parisien, Neymar a manqué plus de matchs qu'en quatre ans avec Barcelone. La poisse semble, un peu, coller à la peau du joueur âgé de 26 ans avec le PSG.