Après avoir porté des lunettes pendant 46 ans, l'entraîneur du club de football de Liverpool, Jürgen Klopp, a un look un peu différent depuis peu.

L'Allemand a subi une opération mineure aux yeux et n'a désormais plus besoin de lunettes. "Les lunettes ne m'ont jamais dérangé, j'y étais totalement habitué. Le seul problème, ces dernières années, c'est que mes lunettes ne corrigeaient plus correctement ma vision. J'ai donc dû m'en occuper", a déclaré l'homme de 54 ans à Bild TV dimanche. L'opération a fait que je vois très, très, très bien maintenant sans lunettes".

Il y a cependant deux petits problèmes. Il pense qu'il a l'air étrange sans lunettes et n'a prévenu personne à Liverpool, où son visage avec des lunettes est devenu un outil marketing célèbre.

"Je pense que mon visage est bizarre sans lunettes", a déclaré Klopp. "Je n'avais prévenu personne au club. Je suis désolé si les produits dérivés pour les fans doivent être re-produits."