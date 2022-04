Plus que trois matchs et ils pourront enfin commencer à mouiller leurs maillots… à la plage. La fin de saison ne pourrait arriver trop rapidement pour les hommes de Ralf Rangnick dont la plupart ne rêvent plus que de soleil et de vacances. L’entraîneur de Manchester United, lui, se verrait bien prendre la direction de l’Autriche non pas pour y faire de la rando, mais pour de l’embauche. L’Allemand, qui cédera sa place à Old Trafford à Erik ten Hag en fin de saison, y est cité comme probable futur sélectionneur. Face à Chelsea, David De Gea et Cristiano Ronaldo ont été les seuls à se rendre compte qu’une place en Europe n’était pas encore acquise pour les Red Devils.

Le portier, soucieux de démontrer qu’il fait encore partie du gratin mondial sur sa ligne, a multiplié les arrêts de grande classe. Que ce soit face à Reece James, N’Golo Kanté et surtout Kai Havertz. Il a finalement dû s’incliner sur la frappe de Marcos Alonso à l’heure de jeu quand l’Espagnol a enfin concrétisé la domination des Blues. CR7, souhaitant prouver qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs de la planète, a égalisé dans la foulée contre le cours du jeu. Le Portugais a inscrit son 17e en championnat.

Voyant ses troupes incapables de convertir leurs occasions, Thomas Tuchel a décidé de faire monter Romelu Lukaku lors des 20 dernières minutes. Mais le Diable n’a su tirer son épingle du jeu. S’ils regretteront quand même leurs occasions manquées, les Londoniens restent bien installés dans le top 4.