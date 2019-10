C'est bien connu, Ousmane Dembélé est le plus Catalan des Français.

L'Espagnol Gerard Pique et le Français Ousmane Dembélé ont décidé de sécher leur entrainement de la journée vendredi. La raison : ils veulent tous les deux répondre favorablement à la grève générale de Catalogne, selon AS. Si pour le premier, cela n'a rien d'étonnant lorsque l'on connait ses opinions sur sa région, cela prête plus à sourire pour le second. Selon le journal espagnol, "pour Dembélé, il s'agit principalement d'une raison prise pour des raisons pragmatiques."

Rappelons juste qu'Ousmane Dembélé est suspendu pour 3 rencontres après un mauvais geste à Eibar. Après la rencontre, Valverde, le coach du Barça avait déclaré: "L’expulsion de Dembélé est un mystère, il a du mal à parler espagnol donc je ne vois pas ce qu’il a pu dire."

Peut-être que cette grève lui permettra d'exercer la langue espagnole ou catalane...