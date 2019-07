L'US Palerme disputera le championnat de Serie D (D4 italienne) cette saison, a décidé le Conseil fédéral de la Fédération italienne de football.

Le club sicilien avait été relégué en Serie C en mai, pour des irrégularités financières commises entre 2015 et 2018. Mais deux semaines plus tard, la Cour d'appel de la fédération décidé d'autoriser Palerme à évoluer en Serie B, avec un handicap de 20 points et une amende de 500.000 euros.

Palerme n'a pas remis à temps son dossier pour évoluer en Serie B, dont le club a été radié.

Le Venezia FC récupère la place laissée vacante par Palerme en Serie B.

Palerme avait conclu le championnat de Serie B à la 3e place avec 63 points et aurait dû disputer les play-offs pour la montée en Serie A. Il n'en a finalement pas eu le droit en raison des irrégularités contestées.