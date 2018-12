Le quintuple Ballon d'Or avait quitté le club par la grande porte en offrant au Real Madrid une troisième Ligue des Champions successive. CR7 était loin d'être étranger à ce succès européen puisqu'il y a inscrit 15 buts et réalisé 3 passes décisives sur les 13 rencontres disputées par le Real Madrid.





Parallèlement, le Portugais alimentait son compteur but en championnat. Depuis le début de l'année 2018, Ronaldo a inscrit 22 buts en 15 matches de Liga. Ajoutez-y les 6 buts inscrits dans les 7 rencontres de Ligue des Champions disputées après l'an neuf et Ronaldo pointe à 28 buts en 22 parties.





Il a été difficile pour le Real Madrid de le remplacer. Le club souffle le chaud et le froid et se classe à 8 points de leur rival catalan (avec un match de moins). Aucun buteur ne s'est imposé comme remplaçant de la vedette portugaise. D'ailleurs, Ronaldo est resté le meilleur buteur du club en 2018, devançant Bale d'un but et Benzeman de... dix unités!





L'année 2018 de Ronaldo se poursuit à la Juventus où il n'a pas eu beaucoup de difficultés à s'adapter au championnat italien. CR7 a déjà inscrit 14 buts et réalisé 6 passes décisives en 19 journées de Serie A. En Ligue des Champions, il en est à un but et deux assists en cinq rendez-vous européens. Il termine donc l'année avec un total de 49 buts en club. Il n'a toutefois pas réussi à dépasser la barre des 50 buts. Ce n'était plus arrivé depuis 2010.