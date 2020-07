Pas de Ballon d'or en 2020: rendez-vous au bal des cocus le 23 août, à Lisbonne Championnats étrangers100% Web Nicolas Christiaens © Belga

On l'a appris ce lundi: le Ballon d'or ne sera pas décerné en 2020.



Une décision qui fait couler beaucoup d'encre depuis 24 heures, déjà. Certains jugent effectivement que le plus prestigieux des trophées aurait été attribué "au rabais", cette année. Après une fin de saison tronquée par une Champion's League en mode "Final 8", des règles provisoires (comme celle des 5 remplacements possibles), l'arrêt définitif de plusieurs compétitions et l'absence de public.



Pas de quoi refroidir ceux qui auraient voulu voir le ballon doré être attribué malgré tout. Parmi les championnats majeurs (où évoluent les véritables candidats à la récompense suprême), seule la Ligue 1 a anticipé sa fin de saison. Et il ne faisait de toute façon aucun doute que Mbappé et Neymar pourraient compter sur leur sacre national au moment de postuler à un bon classement.