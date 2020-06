Les joueurs de Bundesliga qui ont rendu hommage à George Floyd le weekend dernier ne seront pas sanctionnés, a annoncé mercredi la Fédération allemande de football (DFB).

Les joueurs de Schalke 04, Weston McKennie, et de Dortmund Jadon Sancho et Achraf Hakimi ont témoigné de leur indignation après la mort de George Floyd lors de son arrestation aux Etats-Unis en portant un brassard pour le premier et en dévoilant des messages sur des t-shirts pour les deux autres. L'attaquant français de Mönchengladbach Marcus Thuram avait lui posé un genou à terre après un but. La commission de discipline de la DFB a dû se pencher sur le cas de ces joueurs.

"La réglementation de l'International Football Association Board adoptée par la DFB pour la saison 2019-20 indique que l'équipement (des joueurs) ne doit avoir aucun slogan, message, aucune image à caractère politique, religieux ou personnel", rappelait la DFB dans un communiqué. Toutefois, le comité de contrôle de la DFB a décidé de ne pas sanctionner les joueurs ayant montré leur solidarité après le décès de George Floyd. Anton Nachreiner, président de ce comité, a déclaré que la DFB "soutenait pleinement ces actes engagés dans la lutte contre le racisme et les soutiendrait toujours". "Par conséquent, aucune procédure ne sera engagée au cours des prochaines semaines pour des actions similaires", a-t-il ajouté.