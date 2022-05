Selon Patrice Evra, certains joueurs de l'effectif de West Ham lors de la saison 2017-2018 auraient eu des comportements homophobes durant la saison. Ils auraient refusé de se doucher en la présence d'un coéquipier gay.

"C'est une honte", a démarré Patrice Evra dans un podcast sorti ce mercredi. Il en a profité pour aborder l'homophobie dans les clubs de football. Notamment là où il a mis un terme à sa carrière, West Ham United.

"Être gay dans le football, c'est tabou. Vous ne pouvez pas être un joueur gay, les gens deviendraient fous. Un exemple. Quand je jouais à West Ham, un membre de la fédération anglaise est venu pour nous dire: 'Vous savez, on doit accepter tout le monde'. Et certains joueurs disaient: 'Non, si un de mes coéquipiers est gay, il doit partir tout de suite. Je ne prendrai pas de douche avec lui'. Je me suis levé, et j'ai dit: 'Taisez vous! Écoutez-vous, on est en [2018] et vous ne pouvez toujours pas accepter tout le monde", a-t-il raconté auprès du média The Mid.Point.

Il a également évoqué la mentalité actuelle dans le football. "Dans le football, on ne parle pas assez de la santé mentale, vous ne pouvez pas être vulnérable", a confié l'ancien Red Devil âgé de 40 ans, qui considère qu'il ne "pourrait pas réussir" actuellement dans le monde du ballon rond. "Je suis trop ouvert émotionnellement", a-t-il conclu.

Ce n'est d'ailleurs pas la première que Patrice Evra évoque ce sujet tabou, l'ancien latéral l'avait déjà dit en début d'année qu'"Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels".