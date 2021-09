Il a la tête du gendre idéal. Alors que ses talents d’éloquence en anglais ne peuvent être remis en doute, il se débrouille parfaitement en français et apprend aussi l’espagnol par lui-même. Quotidiennement poussé à bout par Marcelo Bielsa à l’entraînement, il rentre rapidement à la maison pour ses leçons de guitare, le violon, le saxo et le piano étant déjà maîtrisés. Issu d’un milieu aisé et éduqué dans une école privée, Patrick Bamford (27 ans) est un oiseau rare dans le paysage de la Premier League. Depuis son plus jeune âge, il doit traîner cette étiquette de “privilégié”. Que ce soit lors de ses passages à Nottingham Forest, Chelsea et maintenant Leeds ou dans les six autres clubs où il a mis les pieds.

(...)