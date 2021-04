Associés pendant deux saisons à Manchester United (2016-2018), Paul Pogba et José Mourinho n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Tout d'abord encensé, le milieu est doucement mais sûrement redescendu dans l'estime du Special One.

Interrogé par Sky Sports ce vendredi, le Français est revenu sur cette relation orageuse. "Avant, j'avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d'après, tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. C'est une chose étrange qu'il y a eue avec Mourinho et je ne peux même pas vous l'expliquer car je ne comprends pas" a-t-il expliqué.

Avant de jouer les jeux des comparaisons avec son coach actuel. "Ce que j'ai aujourd'hui avec Ole est différent. Il ne va pas contre ses joueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l'écart comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole." Une phrase que le Mou devrait apprécier.

Pour étayer son exemple, le milieu a choisi un autre joueur en perdition sous l'ancien coach du Real. "Ole a beaucoup aidé Luke Shaw, qui avait eu une saison difficile avec Mourinho. Et il a prouvé qu'il avait de la qualité et qu'il pouvait avoir la confiance de l'entraîneur." Effectivement, cette saison, l'Anglais est redevenu l'un des meilleurs latéral de Premier League. Au point d'être repris avec les Three Lions de Gareth Southgate. Alors qu'il avait été humilié plusieurs fois par Mourinho pendant deux saisons et notamment sur son hygiène de vie.

Paul Pogba est également revenu sur l'altercation entre le Portugais et le Norvégien. Après la rencontre entre les Red Devils et les Spurs, Mourinho avait fortement invectivé son homologue en conférence de presse. Pour la Pioche, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un acte Mourinhesque pour masquer la défaite de son équipe. "Nous avons gagné le match, il a perdu le match, et il n'a pas voulu parler du match. Il a voulu parler du père de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît, il a fait du Mourinho."

On a hâte de revoir le prochain match opposant les deux hommes !