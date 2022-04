“Ce pourrait être le dernier match de Paul Pogba à Manchester United” craignait l’ancien international anglais Gary Neville aux commentaires pour la télévision britannique. Paul Pogba n’aura vécu que dix minutes du cauchemar de son équipe sur la pelouse d’Anfield, lors de la 30ème journée de Premier League. La Pioche a été contraint de sortir après avoir ressenti une douleur au mollet. Son équipe était alors déjà mené 1-0 après seulement cinq minutes de jeu face à Liverpool.” Je ne pense pas qu’il sera prêt pour les deux prochains matchs” a estimé son entraîneur Ralf Rangnick. Pogba manquera les deux chocs qui se profilent : samedi face à Arsenal et jeudi prochain contre Chelsea. Le Français boucle ainsi une saison compliquée, mais aussi selon toute vraisemblance ses six années passées chez les Red Devils. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien Turinois a réalisé une saison mitigée avec 20 matchs disputés pour un but. Les multiples tensions au sein du vestiaire mancunien ainsi que les résultats décevants du club ces dernières années ont convaincu Pogba de quitter le club.

Une fracture qui s’est creusée également avec les supporters de United, dont certains réclament le départ du joueur. La sortie de Pogba a été accompagnée de huées et de sifflets qui n’épargnent personne en ce moment à Manchester United. Samedi dernier face à Norwich, Cristiano Ronaldo a connu le même traitement en début de match avant de répondre par un triplé et d’offrir la victoire au Red Devils.

Ce second passage à Old Trafford aura été plutôt fade pour l’international français (91 sélections), transféré en 2016 à Manchester pour 105 millions d’euros. A son palmarès mancunien, le joueur n’a remporté qu’une Coupe de la Ligue et l’Europa League obtenue la même année en 2017. En Ligue des champions, avec United il n’aura pas fait mieux qu’un quart de finale perdu face à Barcelone en 2019. “ Que ce soit avec Manchester United ou dans un autre club je veux remporter des trophées.” confiait le joueur au Figaro.

Désormais, l’avenir de Paul Pogba semble s’écrire loin de Manchester, lui qui refuserait toute prolongation de contrat. Le Paris Saint Germain en aurait fait sa priorité pour le mercato estival, après avoir courtiser le joueur l’an passé. Le futur champion de France pourrait profiter de la fin de contrat de Pogba pour le faire signer gratuitement cet été. D’autres clubs ont manifesté leur intérêt pour attirer le champion du monde 2018. Selon Sky Sports, le Real Madrid et la Juventus Turin ont entamés des discussions avec l’entourage du joueur.