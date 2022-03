Dans une interview accordée à nos confrères français du Figaro, Paul Pogba s'est longuement confié sur ses 5 saisons passées à Old Trafford. Un parcours fait de hauts et de bas pour la Pioche qui a récemment été éliminée lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Globalement, le succès n'a pas été au rendez-vous à Manchester United. L'international français avait pourtant bien débuté son retour britannique en 2017 en allant décrocher deux titres : la Ligue Europa ainsi que la Carabao Cup. Mais depuis, c'est le désert ! Une situation difficile pour un club comme les Red Devils. Mais également pour le champion du monde 2018, qui a faim de titres.

Dans l'objectif d'étoffer son palmarès, Paul Pogba se dit prêt à quitter Manchester. "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées", raconte-t-il au Figaro.

Avec Mourinho c'était compliqué, mais en équipe de France libéré

Le Français raconte sa période de dépression chez les Red Devils, celle où Le "Special One" était l'entraîneur de Manchester United. "À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie"

Il compare également la différence avec l'équipe nationale, où il a très souvent performé. "En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. (...) Mais, sur le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse", avoue le Français au Figaro.

Cambriolé durant les huitièmes de finale

Le milieu de terrain n'a vraiment pas vécu une semaine agréable. En plus de son élimination en LDC avec les Red Devils, le Français a retrouvé son appartement dépouillé par trois cambrioleurs.

"J’ai eu une semaine assez surprenante, avec déjà le match de Ligue des champions où j’apprends que je ne vais pas commencer, (ndlr : il rentrera en seconde période), derrière, on est éliminé et en rentrant chez moi, je découvre qu'on a cambriolé mon domicile", raconte le Français exaspéré de sa semaine avant de préciser ce qu'on lui a volé. "Il y avait des bijoux de ma mère, ma médaille de champion du monde…"

Heureusement pour Paul Pogba, sa famille n'a pas été prise pour cible. "Ce qui m’a fait le plus peur, c’est que mes deux enfants étaient à la maison avec la nounou lors de cet incident. Elle a tout entendu, a appelé ma femme et la sécurité, puis s’est enfermée avec les garçons dans une pièce. Pendant plusieurs jours, elle était choquée. Le principal, c’est que mes enfants aillent bien."